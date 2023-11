Trier Sechs Verletzte bei Unfall mit zwei Bussen und Transporter

Trier · Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Bussen und einem Transporter sind in Trier sechs Menschen verletzt worden. Ein Linienbus prallte am Montag in einen stehenden Pritschenwagen, welcher wiederum in einen weiteren Bus stieß, wie die Polizei in Trier mitteilte.

13.11.2023 , 13:46 Uhr

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Nach bisherigem Stand wurden der Fahrer des auffahrenden Busses, drei Insassen im Transporter und zwei Passagiere des vorderen Busses leicht verletzt. Bei den Verletzten im vorderen Bus handelte es sich demnach um heranwachsende Schüler. Die beteiligten Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und wurden abgeschleppt. Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitteilte, brachte die Feuerwehr Schülerinnen und Schüler aus dem vorderen Bus in ihre Schulen. Der Schaden belief sich laut Polizei auf etwa 80.000 Euro. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. © dpa-infocom, dpa:231113-99-928460/3

(dpa)