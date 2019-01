später lesen Sechs Verletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) sechs Menschen verletzt worden. Ein 33-jähriger Autofahrer habe beim Auffahren von der Bundesstraße 413 auf die Bundesstraße 42 ein anderes Auto übersehen, das in entgegengesetzter Richtung die Straße wechselte, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. dpa