Aus der Lagerhalle eines Wohnmobilhändlers in Saarbrücken sind sechs Wohnwagen gestohlen worden. Der Diebstahl in der Nacht auf Freitag könnte im Zusammenhang mit fünf ausgebrannten Fahrzeugen stehen, die am frühen Morgen in einem Waldgebiet nahe der französischen Grenze gefunden wurden, teilte die Polizei mit. dpa