Brand Sechsstelliger Schaden durch Brand an Schulturnhalle

Contwig · An einer Schulturnhalle in Contwig im Landkreis Südwestpfalz hat ein Feuer in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro verursacht. Die Flammen griffen auf einen Vorbau und die Fassade über und gelangten in zwei Werkräume der Schule, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

25.01.2024 , 13:01 Uhr

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Eine Brandstiftung schließe die Kriminalpolizei nicht aus und ermittle nun. Der Unterricht ist nach Angaben der Schule nicht beeinträchtigt. Zunächst hatten ersten Einschätzungen der Polizei zufolge sechs Plastikbehälter mit Papierabfällen gebrannt. Sie standen unter einem Vorbau auf der Rückseite des Gebäudes in einem Bereich, der nicht einsehbar war. In die Innenräume sei das Feuer durch zwei geplatzte Fenster gelangt. Die beiden Zimmer und ein Flur seien teils stark verrußt worden, die Turnhalle selbst blieb unbeschädigt. © dpa-infocom, dpa:240125-99-747925/2

(dpa)