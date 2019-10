Seehofer findet mit Flüchtlingsinitiative Zustimmung

Mainz In der Flüchtlingspolitik liegen die Grünen in Rheinland-Pfalz selten auf einer Linie mit CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dessen Vorstoß zur Aufnahme von Geflüchteten im Mittelmeer wird im Integrationsministerium nun aber als „wichtiger Schritt in die richtige Richtung“ begrüßt.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres kamen 4458 Flüchtlinge neu in Rheinland-Pfalz an. Das waren noch einmal 15,1 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bei den Herkunftsländern steht in diesem Jahr bislang Nigeria an erster Stelle mit einem Anteil von 13,8 Prozent. In dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas gibt es schon seit der Jahrhundertwende einen blutigen Konflikt mit der islamistischen Gruppe Boko Haram. An zweiter Stelle folgt das Bürgerkriegsland Syrien vor der Türkei, Pakistan und dem Iran.