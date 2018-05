später lesen Segelfliegerin muss wegen fehlender Thermik notlanden Teilen

Twittern

Teilen



Eine 28-Jährige hat am Dienstag ihr Segelflugzeug bei Landau notgelandet. Die Frau blieb unverletzt und ihr Fluggerät unbeschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau war am Morgen bei guten Windverhältnissen auf dem Flugplatz Landau-Ebenberg gestartet. Wegen fehlender Thermik musste sie dann aber am späten Nachmittag ihren einsitzigen Segelflieger auf einem Acker notlanden. dpa