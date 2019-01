„Segen bringen, Segen sein“: Dreyer begrüßt Sternsinger

Sternsinger in der Staatskanzlei: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begrüßte am Donnerstag Kinder und Jugendliche aus den Bistümern Mainz, Speyer, Trier und Limburg und würdigte ihr Engagement. dpa

In diesem Jahr ist die Spendenaktion für junge Menschen mit Behinderung in Peru bestimmt, für die sich das Projekt „Yancana Huasy“ einsetzt. Die Aktion steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!“. Weltweit sind nach Angaben der Vereinten Nationen neun von zehn Kindern mit Behinderung vom Schulunterricht ausgeschlossen.

Das Engagement der Sternsinger sei „bedeutend für unser Land, für das wir alle ein Stück Verantwortung tragen“, sagte Dreyer. Träger der traditionellen Aktion ist das Kinder-Missionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Im vergangenen Jahr sammelten deutschlandweit rund 300 000 Sternsinger knapp 49 Millionen Euro. Das Sternsingen geht auf die biblische Überlieferung der Heiligen Drei Könige zurück.