Reise Die Sehenswürdigkeiten von Speyer: Was die Stadt am Rhein zu bieten hat

Mit einer faszinierenden Unterwasserwelt lockt das Sea Life Speyer. Direkt am Rhein gelegen nehmen über 3.500 Tiere aus 180 Arten die Besucher mit auf eine Reise vom Ursprung des Rheins bis zu seiner Mündung in die Nordsee. Die Amazonas-Themenwelt gibt spannende Einblicke in die Welt des Regenwaldes, ein weiteres Highlight ist der acht Meter lange Unterwassertunnel, in dem es vorbei an Muränen, Rochen und Katzenhaien durch das Mittelmeer geht.