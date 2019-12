Sehr milder Dienstag mit Temperaturen bis 15 Grad

Offenbach Mit Temperaturen bis zu 15 Grad wird am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland der mildeste Tag der Woche erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, liegen die Höchstwerte im Tagesverlauf bei zwölf bis 15 Grad.

