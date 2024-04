2. Bundesliga „Sehr, sehr wichtiger Sieg“ für den 1. FC Kaiserslautern

Tatsächlich spielte der FCK von Beginn an gut mit und bewies im ersten Durchgang erneut seine Standardstärke. Nach 13 Minuten schlug Tymoteusz Puchacz einen Eckball in den Kieler Strafraum, den der Ex-Kieler Daniel Hanslik zur 1:0-Führung per Kopf verwandelte. Auch dem 2:1, das Filip Kaloc mit dem Halbzeitpfiff per Fernschuss erzielte, war eine Ecke des Polen vorausgegangen.