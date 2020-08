Seifenkistenpiloten kämpfen in Freital um Meistertitel

Dresden Die kleinen autoähnlichen Fahrzeuge begeistern Männer wie Frauen, Jungen und Mädchen jagen mit ihnen die Berge hinab. Mehrere Dutzend fahren an diesem Wochenende um die 11. Deutsche Meisterschaft. Vor allem aber soll es Spaß machen.

Gut 80 Fahrer in rollenden Seifenkisten haben am Samstag in Freital bei Dresden das Rennen um die 11. Deutschen Meisterschaften aufgenommen. Unter den Teilnehmern des Seifenkistenrennens befanden sich auch Piloten aus Belgien, Österreich, der Schweiz und Tschechien. Am Sonntag soll dann nach mehreren Durchläufen der Sieger gekürt werden. Auf mehr als 70 Kilometer pro Stunde bringen es die Wagen. Helm, Handschuhe und geschlossene Kleidung sind Pflicht.