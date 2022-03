Sehenswürdigkeit : Seilbahn Koblenz: Wohin sie fährt und wann sie endgültig wieder abgebaut werden muss

Die Gondeln der Seilbahn Koblenz auf ihrer Fahrt. Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz Sie wurde zu einem besonderen Anlass gebaut, aber sie darf nicht ewig stehen bleiben. Wir erklären, was es mit der Seilbahn in Koblenz auf sich hat und was man über die Fahrt damit wissen sollte.

Die Seilbahn Koblenz, auch als Rheinseilbahn bekannt, verbindet die Rheinanlagen mit dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Sie führt über den Rhein und erlaubt einen spektakulären Blick in das Mittelrheintal, auf die Stadt Koblenz und besonders auch auf das Deutsche Eck, wo die Mosel in den Rhein mündet. Bei einem Koblenz-Besuch lohnt eine Fahrt als Programmpunkt.

Wann und warum wurde die Seilbahn in Koblenz gebaut?

Die Seilbahn in Koblenz wurde anlässlich der Bundesgartenschau 2011 gebaut und trägt daher auch den Beinamen Buga-Seilbahn. Sie ist Attraktion und umweltfreundliche Verkehrsverbindung gleichermaßen: Koblenz stand vor dem Problem, dass zwei Kernbereiche der Bundesgartenschau – das Kurfürstliche Schloss und der Blumenhof am Deutschen Eck – auf derselben Rheinseite liegen, der dritte Ort – das Plateau vor der Festung Ehrenbreitstein – hingegen auf der anderen Rheinseite. Die Idee einer Seilbahn setzte sich vor allem wegen der besseren Ökobilanz im Vergleich zu einem Transport der Besucher mit dem Bus durch. Als Vorbild könnte Köln gedient haben, wo anlässlich der Bundesgartenschau 1957 ebenfalls eine Seilbahn über den Rhein gebaut worden war.

Mit dem Bau der Seilbahn Koblenz wurde im April 2009 begonnen, gebaut wurde die Kabinenseilbahn vom österreichischen Unternehmen Doppelmayr. Die Bauzeit betrug 14 Monate, am 2. Juli 2010 wurde sie offiziell eingeweiht. Der erste öffentliche Fahrbetrieb endete allerdings schon Anfang Oktober wieder, erst mit Beginn der Buga am 15. April 2011 startete der Regelbetrieb. Die Koblenzer Seilbahn wird durch einen Elektromotor angetrieben, der Ökostrom nutzt. Sie ist insgesamt 890 Meter lang, wobei das freie Spannfeld über den Rhein 850 Meter beträgt. Bis zu 7600 Personen können pro Stunde in beide Richtungen zusammen mit den Panoramakabinen befördert werden.

Wohin führt die Seilbahn in Koblenz?

Mit der Seilbahn besteht eine Verbindung zwischen dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein und den Rheinanlagen, die aus Konrad-Adenauer-Ufer und Kaiserin-Augusta-Anlagen bestehen. Die Talstation liegt im Bereich des Konrad-Adenauer-Ufers, in der Nähe der Basilika St. Kastor, auch Kastorkirche genannt. Die Bergstation, die 112 Höhenmeter oberhalb liegt, befindet sich nahe der Festung Ehrenbreitstein an der Greiffenklaustraße. Die Seilbahn-Fahrt lohnt sich nicht nur zum Erreichen der anderen Koblenzer Rheinseite sondern auch wegen der Aussicht auf das Deutsche Eck und den Zusammenfluss von Mosel und Rhein. Das Obere Mittelrheintal zählt außerdem zum UNESCO-Welterbe. Die Kulturlandschaft wurde 2002 in die Liste aufgenommen. Im Romanticum Koblenz können Besucher der Stadt viel über das Obere Mittelrheintal und die Rheinromantik erfahren.

Wie lange fährt die Seilbahn Koblenz?

Die Seilbahn Koblenz ist mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich rund 16 Kilometern pro Stunde unterwegs, wobei die Fahrgeschwindigkeit sogar noch leicht erhöht werden kann. Für einen Weg beträgt die Fahrtzeit laut Betreiber etwa sieben Minuten.

Der Seilbahnbetrieb wird voraussichtlich im Jahr 2026 eingestellt. Das hängt mit dem UNESCO-Welterbe-Status der Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal zusammen. Ursprünglich war geplant, dass das Unternehmen Doppelmayr die Seilbahn bereits nach drei Jahren wieder abbaut, um den Welterbe-Status nicht zu gefährden. Dieser Plan wurde aber bald verworfen, unter anderem forderte eine Bürgerinitiative den Weiterbetrieb der Seilbahn. Nach einigem Hin und Her erlaubte schließlich das Welterbekomitee der UNESCO im Jahr 2013 den Betrieb bis in das Jahr 2026. Dann endet die technisch längstmögliche Betriebsdauer der Seilbahn in Koblenz.

Was kostet Seilbahn in Koblenz?

Erwachsene bezahlen für eine einfache Fahrt zehn Euro, ermäßigt neun Euro. Schüler, Studenten und Azubis zahlen sechs Euro, Kinder von sieben bis 17 Jahren 5,50 Euro. Jüngere Kinder fahren kostenlos mit. Für Hin- und Rückfahrt bezahlen Erwachsene 13,90 Euro, ermäßigt 13 Euro. Schüler, Studenten und Azubis bekommen das „2-Way-Ticket“ für acht Euro, Kinder für 6,50 Euro (alle Angaben mit Stand März 2022). Des Weiteren sind Mehrtagestickets erhältlich sowie Tickets, bei denen beispielsweise Seilbahnfahrt und Eintritt zur Festung Ehrenbreitstein kombiniert sind. Auch Gutscheine können erworben werden. Informationen dazu gibt es auf der Homepage: seilbahn-koblenz.de

Wann ist die Seilbahn Koblenz geöffnet?

Die Seilbahn Koblenz ist in der Hauptsaison zwischen 1. April und 1. November üblicherweise täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Finden besondere Events wie etwa Konzerte statt, werden die Fahrzeiten teilweise bis in die Nacht ausgedehnt. Hier empfiehlt es sich für Besucher der Stadt Koblenz beziehungsweise der Events, sich vorher auf der Homepage des Betreibers zu informieren.

Sind Hunde in der Seilbahn Koblenz erlaubt?