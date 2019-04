später lesen Seilbahnen als Teil des Nahverkehrs noch Zukunftsmusik Teilen

Für eine Einbindung städtischer Seilbahnen in den öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz braucht es aus Sicht des Wirtschaftsministeriums noch Zeit. Zwar könnten solche Seilbahnen grundsätzlich ein Baustein in der Mobilität der Zukunft sein und es gebe mögliche Einsatzfelder, erklärte das Ministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Bernhard Braun und Jutta Blatzheim-Roegler in Mainz. dpa