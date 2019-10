Seit 25 Jahren führerscheinlos mit Firmenfahrzeug unterwegs

Spangdahlem Ein Mann, der seit 25 Jahren keinen Führerschein mehr hat, ist am Steuer eines Firmenfahrzeugs erwischt worden. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der 58-Jährige in den vergangenen Jahren wohl vielfach für die Baufirma am Steuer saß, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend.

Der Mitarbeiter des Unternehmens sei bei der Zufahrtskontrolle zur US-Airbase Spangdahlem in Rheinland-Pfalz als verdächtig eingestuft worden, weil er keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, so die Polizei. Die Ermittler stellten dann fest, dass der 58-Jährige bereits seit 1994 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.