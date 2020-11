Seit fünf Jahren ohne Führerschein: 28-Jähriger erwischt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Betzdorf Die Polizei hat in Betzdorf einen 28-Jährigen am Steuer erwischt, der seit fünf Jahren keinen Führerschein mehr hat. Der Mann sei zuvor bei einem Wendemanöver mit seinem Sprinter gegen einen Absperrpfosten gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa