später lesen Seit langem wieder weniger stationär behandelte Patienten Teilen

Twittern

Teilen



Erstmals seit 2004 ist die Zahl der stationär in rheinland-pfälzischen Kliniken behandelten Patienten gesunken. 2017 wurden 951 846 sogenannte vollstationär Behandelte gezählt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. dpa