Seit vier Wochen ohne Erfolg Biebelhausener Mühle: Warum die Suche nach einem Investor schwierig ist

Es war vor vier Wochen DER Paukenschlag in der regionalen Wirtschaft: Die Großbäckerei Biebelhausener Mühle hat mit ihren 60 Filialen in der Region Trier, im Saarland und Luxemburg und rund 550 Beschäftigten in Produktion, Verkauf und Verwaltung Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Seitdem laufen die Gespräche – mit den Beschäftigten, den Gläubigern, den Banken, Lieferanten sowie potenziellen Investoren, um die Chancen für ein Überleben des Unternehmens auszuloten.