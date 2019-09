Seitz gewinnt zweite Qualifikation für Turn-WM

Elisabeth Seitz. Foto: Marijan Murat/Archivbild.

Worms Elisabeth Seitz kommt immer besser in Form und hat den zweiten Qualifikationswettkampf für die Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart für sich entschieden. Die 25 Jahre alte deutsche Rekordmeisterin aus Stuttgart setzte sich am Samstag in Worms im Rahmen eines Länderkampfes mit Belgien, Frankreich und einigen schwedischen Turnerinnen mit 54,60 Punkten gegen die wieder genesene Sophie Scheder (53,85 Punkte), Emelie Petz (53,60) und Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer (51,80) durch, die an ihrem Paradegerät patzte und absteigen musste.

„Ich bin sehr happy, dass der Wettkampf so gut lief und ich hier ohne Fehler durchgeturnt habe. Das hat echt Spaß gemacht“, sagte die glückliche Siegerin.

Die routinierte Kim Bui verzichtete wegen muskulärer Probleme auf Boden und Sprung. Die Kölnerin Sarah Voss ließ nach ihrer Fußverletzung vorsichtshalber ihre Bodenübung aus, überzeugte aber wie schon vor fünf Wochen bei ihrem ersten deutschen Mehrkampf-Titel bei den Meisterschaften in Berlin an den übrigen drei Geräten, an denen sie starke 41,20 Zähler sammelte.

„Es war eine tolle Leistung unseres gesamtes Teams, alle haben sich sehr reingehängt. Ich freue mich, dass Seitz so gut in Form ist und auch Voss und Scheder rechtzeitig wieder fit geworden sind. Der Wettkampf war eine weitere Steigerung im Vergleich zur ersten Qualifikation“, sagte DTB-Cheftrainerin Ulla Koch zufrieden. Ihr dürfte die Nominierung des deutschen Teams für die Heim-WM vom 4. bis 13. Oktober in der Schleyer-Halle nicht leicht fallen, denn sie hat nur fünf WM-Tickets zu vergeben.

Nach den Eindrücken der beiden Qualifikationswettkämpfe kommen dafür sechs Athletinnen infrage. Zittern um ihren Platz im Spitzen-Quintett müssen wohl die 30-jährige Bui und vielleicht sogar Schäfer, auch wenn sie an ihrem Paradegerät Schwebebalken bei der WM sicher Final- oder sogar Medaillenchancen hätte. Gesetzt sein dürften Seitz, Voss, Scheder (Chemnitz) und die erst 16-jährige Petz (Backnang), die die erste Quali vor zwei Wochen in Stuttgart gewonnen hatte. Dort hatten Scheder und Voss wegen ihrer Blessuren gefehlt.