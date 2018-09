später lesen SEK-Einsatz nach Attacke mit Stichwaffe Teilen

Spezialkräfte der Polizei haben in Saarbrücken einen 34-Jährigen gefasst, der in seiner Wohnung mit einer Stichwaffe auf einen Bekannten losgegangen sein soll. Das Opfer sei nicht verletzt worden und konnte aus der Wohnung flüchten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. dpa