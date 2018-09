später lesen SEK nimmt Mann nach Angriff auf Rettungskräfte fest FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Nach einer Attacke auf Rettungskräfte ist im Kreis Birkenfeld ein 47-Jähriger von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigt worden. Die Rettungskräfte trafen in der Nacht auf Donnerstag bei der Wohnung des Mannes in Kempfeld ein, der in einer psychischen Ausnahmesituation war, wie die Polizei mitteilte. dpa