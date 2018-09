später lesen SEK-Polizisten suchen mit Beil bewaffneten Mann FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein mit einem Beil bewaffneter Mann hat am Montagabend in Traben-Trarbach einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an, um den Mann in einem Ortsteil der Moselstadt im Landkreis Bernkastel-Wittlich festzunehmen. dpa