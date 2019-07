SEK stellt bewaffneten Mann in Ludwigshafen

Ludwigshafen Ein bewaffneter Mann hat in Ludwigshafen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge habe am Vortag gemeldet, der Verdächtige habe eine Wohnung in Ludwigshafen betreten und dabei eine Pistole im Hosenbund getragen.

Daraufhin habe das SEK den Verdächtigen gestellt, der sich widerstandslos habe festnehmen lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.