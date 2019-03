später lesen Sekundenschlaf: 56 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt Teilen

Ein 56 Jahre alter Mann ist im Kreis Bad Dürkheim am Steuer seines Autos eingenickt und hat einen Unfall verursacht. Infolge seines Sekundenschlafs sei der Mann am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Wattenheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. dpa