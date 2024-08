Aus unserem Archiv So lief die Einbürgerung ab: Der Tag, an dem ich als Deutscher ein Deutscher wurde

Warum also in meinem Fall der Antrag? Es ist nicht nur die Gewissheit, Teil dieses Landes zu sein. Als Journalist setze ich mich für Werte wie Gleichheit, Meinungsfreiheit oder Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen ein. Aber wie glaubwürdig bin ich denn in meiner Forderung nach einem offenen Deutschland, das anders ist, als es die Generation meiner Eltern erlebt hat, bunter und fröhlicher - wenn nicht eben als „Mitglied dieses Staatsverbandes“? Und das gerade in diesen von Pegida geprägten Zeiten im Angesicht von Rechtsextremismus und der Rückkehr tot geglaubten nationalistischen Gedankenguts in Europa.