Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ : Wahnsinn, was man mit Wirsing alles machen kann!

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Geniale Rezepte für Wirsing.

Nicht verzagen, Leser fragen! Da erwähne ich in dieser Kolumne einmal kurz, dass ich keine Ahnung habe, was ich mit meinem Wirsing anstellen soll und schon ist meine Mailbox so voll toller Rezepte, dass es mir zutiefst leid tut, nur drei Köpfe zu haben. Also Wirsing-Köpfe. Genau genommen ist es jetzt nur noch einer, denn ich habe mich gleich ans Nachkochen gemacht. Eine Leserin hat mir ein Rezept nach Alfred Biolek empfohlen: Da wird der Wirsing schön mediterran mit Zwiebeln, Knobi, Tomaten, Thymian und Parmesan zubereitet. Tatsächlich schmeckt das leicht und lecker, viel besser als mehlige Rahmsoßen. Freunde aus Trier empfehlen mir wärmstens vegetarische Rouladen, die mit einer würzigen Paste aus Räuchertofu, Knoblauch, Feta, Eiern und Walnüssen gefüllt und in der Pfanne gedämpft werden. Sie sind aber auch große Fans von „Pizzoccheri“. Dabei handelt es sich um handgemachte Buchweizen-Nudeln, die einem toskanischen Rezept folgend mit Wirsing, Kartoffeln, Knoblauch, Salbeibutter und Bergkäse serviert werden. Klingt doch köstlich!