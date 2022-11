Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ : Winterpause? Nö, wir blühen weiter!

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Was für ein verrückter Herbst!

Es ist wie verhext. Wenn ich für den Trierischen Volksfreund über Dürre schreiben (was in den vergangenen Jahren viel zu oft nötig war), dann ist es so gut wie garantiert, dass es am Erscheinungstag regnet. Und wenn es nur für fünf Minuten ist. Und natürlich wurde mein Artikel über den außergewöhnlich warmen, sonnigen Herbst kürzlich begleitet von trübnasser Kälte. An den Fakten, die die menschengemachte Erderwärmung in unserer Region schafft, ändert das freilich nichts. Die Jahreszeiten haben sich kräftig verschoben.