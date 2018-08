später lesen Senior fährt mit Auto in Supermarkt: Drei Schwerverletzte FOTO: Bredel FOTO: Bredel Teilen

Ein 91 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken mit einem Auto in einen Supermarkt gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Drei seien schwer verletzt worden, zwei hätten leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. dpa