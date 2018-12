Ein verwirrter 80-Jähriger hat in seiner Wohnung eine Schreckschusswaffe abgefeuert. Die von Angehörigen alarmierten Hilfskräfte fanden den Mann im Schlafzimmer vor. In dem Raum hatte er Spray zur Abwehr von Tieren versprüht. dpa

Um in die Wohnung im pfälzischen Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) zu kommen, mussten die Helfer am Montag mehrere Türen aufbrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der 80-Jährige sich wegen eines zurückliegenden Einbruchs bewaffnet hatte. Nachbarn hatten einen Schuss gehört.