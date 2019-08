Senior stürzt beim Wandern Hang hinab: schwer verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/Archivbild.

Boppard Ein 78 Jahre alter Wanderer ist in der Nähe von Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) knapp 30 Meter tief einen Hang hinuntergerutscht und hat sich dabei schwer verletzt. Er kam mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus; Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

