Seniorenheim wird mit Schadstoff-Software erpresst

Linz am Rhein Erpresser haben mittels einer Schadstoff-Software ein Seniorenheim in Linz am Rhein unter Druck gesetzt. Der Täter fordere eine vierstellige Summe in der Internet-Währung Bitcoin, anderenfalls werde er die EDV der Einrichtung nicht freigeben und die Daten löschen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

