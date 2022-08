Serie Sommer daheim : Von Süd nach Nord durchs Land

Saarbrücken 71 Kilometer, 1100 Höhenmeter, schon ist man vom Süden im Norden des Saarlandes. Die Tour ist mit Highlights gespickt: Industriegeschichte im Süden, der geometrische Mittelpunkt und touristische Ziele im Norden.

Start ist an der Schleuse Großbliedersdorff, auf dem Saar-Leinpfad bis Güdingen. Brebach, Schafbrücke und Scheidt, Saarbrücken wird umfahren, durchs Meerwiesertal nach Dudweiler und Fischbach. Bei Kilometer 33 ist in Habach die Landesmitte erreicht. Hinter Eppelborn und Dirmingen geht‘s flach bis Tholey. Der Anstieg zum Schaumberg ist jedoch eine Herausforderung. Die letzten Kilometer sind wieder meist flach. Durchs St. Wendeler Land vorbei am Bostalsee zum Ziel in Nohfelden oder Türkismühle, mit der Bahn zurück nach Saarbrücken.