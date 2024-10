Neue Fernsehserie „Für alle Fälle Familie“ Isabel Varell: „Für mich ist die Mosel ein absoluter Sehnsuchtsort“

Varell ist von Montag (7. Oktober, 18.00 Uhr) an in der Sat.1-Vorabendserie „Für alle Fälle Familie“ zu sehen, deren Handlung an der Mosel angesiedelt ist. Sie ist die Serienmutter von Anna Angelina Wolfers. Worum es geht: Findet Anwältin Julia „Jule“ Beyer (Wolfers) an der idyllischen Mosel ihr Glück? Frisch getrennt zieht sie gemeinsam mit Sohn Theo (Aurel Klug) zurück zu ihrer Mutter Inga (Varell) in den fiktiven Ort Sonnstein an der Mosel. Dort erfüllt sie sich ihren langgehegten Lebenstraum: Jule wird Familienrichterin am Amtsgericht.