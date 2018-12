später lesen Seriendieb in Saarlouis gefasst FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Verdeckte Ermittler der Polizei haben einen Seriendieb in Saarlouis festgenommen. Der 55 Jahre alte Mann soll in verschiedenen Bundesländern sowie in Luxemburg und Frankreich Delikte begangen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa