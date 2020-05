Serienstraftäter verursacht Autounfall: Festgenommen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Beckingen Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer im Saarland zwei Verkehrsunfälle verursacht und sich dabei selbst verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Merzig am Donnerstag mit. Einer Streife war der Wagen, der gestohlene Kennzeichen trug, am Montagabend in Beckingen (Kreis Merzig-Wadern) aufgefallen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa