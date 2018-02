später lesen Sessel und Nudelmaschine: Verschenken ist angesagt Teilen

Verschenken statt wegwerfen oder verkaufen: Immer mehr Menschen bieten nicht mehr benötigte Gegenstände über eine Online-Plattform wie „Free Your Stuff“ kostenlos an. Unter den angebotenen Dingen war zuletzt zum Beispiel ein Klavier, das im rheinhessischen Nierstein abgegeben wurde. „Auch Betten und Waschmaschinen gehen sehr gut“, sagte Axel Lohmann, einer der Gründer von „Free Your Stuff“, aus Mainz. dpa