Sexuelle Belästigung im Job: Frauennotrufe bilden Netzwerke

Mainz Mit Netzwerkarbeit wollen die zwölf Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz stärker für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sensibilisieren. Ziel sei es, Schlüsselpersonen auf Führungsebene zu finden, die mithelfen, gegen sexuelle Diskriminierung zu arbeiten, wie Anette Diehl von der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe am Dienstag in Mainz sagte.

Dazu wollen die Notrufe vor allem Unternehmen, Gewerkschaften, Politik und Kommunen ansprechen.