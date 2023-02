Verspätung&Hunger : Satiriker Shahak Shapira steckt am Trierer Bahnhof fest - Das ist der Grund

Trier Comedian und Satiriker Shahak Shapira ist am Sonntag am Trierer Bahnhof hängen geblieben. Grund war ein Polizeieinsatz.

Musiker, Comedian und Satiriker Shahak Shapira ist am Sonntag auf dem Weg nach Köln am Trierer Bahnhof gestrandet und kam dort – sehr zu seinem Missfallen – stundenlang nicht weg. „Nach 70 Minuten warten ist der Zug jetzt ausgefallen und ich sitze hier in Trier oh man“, schrieb er auf Twitter.