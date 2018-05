später lesen Sherlock Holmes-Treffen: „Meisterdetektiv zieht immer noch“ Teilen

Für Sherlock Holmes-Fans ist der Meisterdetektiv unsterblich. Auch 130 Jahre nach dem Erscheinen seines ersten Kriminalfalls versammeln sich „Sherlockianer“ in seinem Namen: Von diesem Freitag (11. Mai) an werden wieder Hunderte zum Treffen der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft - der „Sherlocon“ - in Saarbrücken erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge, Workshops, Krimidinner, Casinoabend und Holmes-Bingo. dpa