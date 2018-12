Shuttle-Busse und mehr Parkplätze in der Adventszeit

Um Verkehrsproblemen vorzubeugen, bieten einige rheinland-pfälzische Städte in der Adventszeit besondere Angebote für Gäste. In Trier können sie erst ihr Auto parken und dann auf einen kostenlosen Shuttle-Bus umsteigen, der sie zum Weihnachtsmarkt bringt. dpa

Mainz setzt auf vergünstigte Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr und Pirmasens auf zusätzliche Parkflächen an den Adventssamstagen.

Anders sieht es in Koblenz aus: „Besonders an den Samstagen im Dezember reichen die Parkplätze in der Innenstadt oft nicht aus“, sagte ein Stadtsprecher. Zusätzliche Flächen könne die Stadt aber nicht zur Verfügung stellen. Ludwigshafen und Bad Kreuznach gehören zu den Städten, die nach eigenen Angaben nicht mit Verkehrsproblemen rechnen.