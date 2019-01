später lesen Sicher fühlen: Polizei richtet neue Kontaktstelle ein FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Inmitten turbulenter Zeiten wollen Polizei und Stadtverwaltung in Ludwigshafen das Sicherheitsgefühl in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit einem Pilotprojekt stärken. Am zentralen Berliner Platz sind künftig Angehörige der Polizei und des Kommunalen Vollzugsdienstes an Werktagen eine Stunde lang in der Mittagszeit ansprechbar. Von Wolfgang Jung, dpa