Sichere Herkunftsländer: Rheinland-Pfalz wird sich enthalten FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache

Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz hat für die Abstimmung über Algerien, Tunesien, Marokko und Georgien als sichere Herkunftsländer für Flüchtlinge keine gemeinsame Linie gefunden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Dienstag an, dass sich das Land am Freitag (21.9.) im Bundesrat enthalten werde. dpa