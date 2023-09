Wegen schwersten Delikten Welche Straftäter kommen in Sicherungsverwahrung und was bedeutet das in Rheinland-Pfalz?

Im vergangenen Jahr waren in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 604 Menschen in Sicherungsverwahrung - darunter nur 2 Frauen. In Rheinland-Pfalz waren mit Stichtag Ende März 2023 50 Männer in der Sicherungsverwahrung untergebracht, wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sie sind für das Saarland und Rheinland-Pfalz in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Diez untergebracht.