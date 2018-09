später lesen Sieben Badetote im Saarland Teilen

Die Zahl der in saarländischen Gewässern ertrunkenen Menschen ist in diesem Jahr gestiegen. Bis August dieses Jahres seien sieben Badetote gezählt worden, im Vergleichszeitraum 2017 sei ein Mensch ertrunken, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. dpa