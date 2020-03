Rheinland-Pfalz : Sieben bestätigte Coronavirus-Fälle im Land

Foto: dpa/Fabian Strauch

Mainz In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit sieben Patienten mit dem Coronavirus. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwochmittag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Demnach sind zu den drei Fällen im Landkreis Kaiserslautern vier neue Fälle hinzugekommen, jeweils einer in den Landkreisen Mainz-Bingen, Germersheim, Mayen-Koblenz und in Bad Dürkheim.

Die Personen haben nach Angaben des Ministeriums nur milde Symptome, allen gehe es aktuell gut.