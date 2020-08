Sieben Fraktionen wollen Neuwieder Bürgermeister abwählen

Neuwied Sieben Wochen nach dem landesweiten Streit um die gescheiterte Abwahl eines SPD-Bürgermeisters in Neuwied unterstützt heute (17.30 Uhr) auch seine eigene Partei einen zweiten Anlauf. Die SPD-Fraktion hat diesmal den Antrag zur Abwahl von Michael Mang gestellt.

Der erste Abwahlantrag am 2. Juli war von der SPD nicht unterstützt worden. Bei der damaligen Abstimmung enthielten sich die AfD-Ratsmitglieder überraschend der Stimme, so dass die erwartete Zweidrittelmehrheit gegen die SPD nicht zustande kam. Davor und danach hatten sich SPD und CDU wechselseitig vorgeworfen, mit der AfD zu paktieren. Damit haben die Neuwieder Querelen zu einer scharfen Kontroverse zwischen den großen Parteien in Rheinland-Pfalz geführt, wo am 14. März 2021 ein neuer Landtag gewählt wird.