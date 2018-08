später lesen Sieben Gemeinden erheben keine Grundsteuer FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

In Rheinland-Pfalz gibt es bundesweit die meisten Gemeinden ohne Grundsteuer: Von den zwölf Kommunen mit null Grundsteuer liegen sieben in Rheinland-Pfalz. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichen Studie der Unternehmensberatung Ernst&Young zur Entwicklung der Hebesätze hervor. dpa