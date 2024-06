Feuer Sieben Menschen atmen Rauchgas bei Feuer in Krankenhaus ein

Trier · In einem Patientenzimmer in einer Klinik in Trier bricht ein Feuer aus. Es kann schnell gelöscht werden, aber mehrere Menschen atmen das Rauchgas ein.

26.06.2024 , 19:25 Uhr

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr nimmt während eines Pressetermins einen Schlauch aus einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Stuttgart (gestellte Szene). Foto: Anna Ross/dpa

Bei einem Feuer in einem Patientenzimmer des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier haben am Mittwoch sieben Menschen Rauchgas eingeatmet. Nach einer ärztlichen Untersuchung sei aber für keinen der fünf Mitarbeitenden und zwei Patienten eine weitere Behandlung notwendig gewesen, teilte das Krankenhaus mit. Der kleine Brand habe dank des umsichtigen und schnellen Handelns des Pflegepersonals schnell gelöscht werden können. Die Station habe nicht evakuiert werden müssen. Die Klinik geht davon aus, dass der Brand durch das grob fahrlässige Verhalten eines Patienten verursacht wurde. Der Schaden könne noch nicht abschließend beziffert werden, es werde aber eine eher niedrige vierstellige Summe vermutet, teilte eine Kliniksprecherin mit. © dpa-infocom, dpa:240626-99-542017/5

(dpa)