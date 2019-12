Sieben Menschen mit Vergiftungssymptomen im Krankenhaus

Asbach Im Landkreis Neuwied sind sieben Menschen mit Vergiftungssymptomen in Krankenhäuser gebracht worden. Sie hatten sich am Dienstagnachmittag gemeinsam in einer Wohnung in Asbach aufgehalten und über Übelkeit und kurzzeitige Bewusstlosigkeit geklagt, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa