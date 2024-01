Seit dem Jahr 1980 XY ungelöst: Trierer Ermittler suchen noch in sieben Mordfällen nach den Tätern

Die Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen ist hoch. In Rheinland-Pfalz werden in fast allen der jährlich etwa 70 Fälle von Mord und Totschlag die Täter ermittelt und gefasst. Doch es gibt Ausnahmen. Einige wenige Gewaltverbrechen sind auch nach vielen Jahren noch ungeklärt. Der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen spricht von sieben ungelösten Tötungsdelikten in der Region seit dem Jahr 1980.