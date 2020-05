Sieben neue Corona-Infektionen im Saarland

Eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt hält einen Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Samstag auf 2666 gestiegen (Stand 18.00 Uhr). Das waren lediglich 7 Fälle mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, stieg im gleichen Zeitraum um 1 auf 155.